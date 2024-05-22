Новиков считает, что Акинфеев способен отыграть еще два года на высоком уровне

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на информацию о том, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев готовится продлить контракт с клубом.

«Я уверен, что Акинфеев способен отыграть еще два года на высоком уровне. Может, не по 30 матчей за сезон в РПЛ, но в подавляющем большинстве игр он сможет спокойно выйти и показать свой уровень. Что делать Торопу? Владиславу сначала нужно восстановиться после этой тяжелой травмы. Это крайне неприятная история... Пусть Тороп набирается сил и приводит себя в форму постепенно. А потом уже посмотрим, какие советы ему можно будет дать. Но он очень талантливый парень, который способен навязать конкуренцию Игорю», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и отыграл 8 встреч на ноль.