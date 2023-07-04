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Сегодня, 17:17

Новиков считает, что Акинфеев заслужил памятник

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на слова тренера армейцев Олега Фоменко, который считает, что вратарю команды Игорю Акинфееву уже прямо сейчас можно поставить памятник возле стадиона красно-синих.

«Соглашусь, что Акинфеев заслужил памятник, но эту процедуру стоит сделать, когда он завершит свою карьеру. Сколько еще он сможет играть? Сложно сказать. Важно уходить на пике, но в следующем сезоне, думаю, Игорь еще способен показать хорошую игру», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 37-летний Акинфеев провел 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 игр отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-akinfeev-zasluzhil-pamyatnik-no-pust-igor-snachala-zavershit-kar-eru/
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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