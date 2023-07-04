Новиков считает, что Акинфеев заслужил памятник

Сегодня, 17:17
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на слова тренера армейцев Олега Фоменко, который считает, что вратарю команды Игорю Акинфееву уже прямо сейчас можно поставить памятник возле стадиона красно-синих.
«Соглашусь, что Акинфеев заслужил памятник, но эту процедуру стоит сделать, когда он завершит свою карьеру. Сколько еще он сможет играть? Сложно сказать. Важно уходить на пике, но в следующем сезоне, думаю, Игорь еще способен показать хорошую игру», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне 37-летний Акинфеев провел 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 игр отстоял на ноль.