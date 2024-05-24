Новиков считает, что ЦСКА будет играть основным составом в матче с «Уралом»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча армейцев с «Уралом» в 30-м туре РПЛ.

«Я не думаю, что Федотов выставит дубль или даже смешанный состав. Ожидаю, что выйдут все сильнейшие на поле. Да, выше в турнирной таблице уже не подняться. Было бы неплохо хотя бы обогнать «Спартак» на финише в данной ситуации, но до него четыре очка. Но при этом ЦСКА будет играть дома при своих болельщиках, и это будет последняя игра сезона. Поэтому Федотов наверняка выставит основу. Что касается «Урала», то им очки необходимы, поэтому команда будет биться изо всех сил, что придаст игре дополнительный интерес», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Матч 30-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уралом» состоится в субботу, 25 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени. Армейцы расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Урал» — на 11-м (30 очков).