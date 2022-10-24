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Сегодня, 16:23

Новиков считает, что ЦСКА нужно наладить игру в защите

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура РПЛ, в котором армейцы сыграли с «Оренбургом» (2:2).

«Команда начала терять очки, это проблема. В ситуации с голом Чалова забить было сложно, но он это сделал, но также стоит отметить и упущенный момент Федора при счете 2:1 в пользу ЦСКА, если бы он тогда смог отличиться, то «Оренбург» уже не отыгрался бы. Проблема, что ЦСКА начал пропускать — два от «Спартака», теперь два от «Оренбурга». Команде явно нужно наладить игру в защите», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Также он поделился мнением об отсутствии главного тренера ЦСКА Владимира Федотова во время матча команды с «Оренбургом».

«Он давал установку на игру, беседовал с тренерским штабом по телефону во время матча, так что это не было большой проблемой, как мне кажется. ЦСКА потерял необязательные очки, и это не в первый раз», — добавил специалист.

ЦСКА с 26 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» расположился на 9-й позиции (19 очков).

20 октября КДК РФС дисквалифицировал главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля на один матч РПЛ за конфликт во время игры 13-го тура чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-tsska-nuzhno-naladit-igru-v-oborone-stali-teryat-neobyazatel-ny-e-ochki/
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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