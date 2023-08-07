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Сегодня, 14:18

Новиков: «Болельщики ЦСКА в этом сезоне рассчитывают на титул, но давайте не будем спешить»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мыслями о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«ЦСКА способен побороться за титул, это точно. Но у него будет большая конкуренция. Я бы выделил «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Думаю, что эти команды разыграют между собой призовые места. Впрочем, нужно дождаться завершения первого круга, чтобы все фигуры на футбольной доске были расставлены, а уже потом говорить о конкретных шансах на титул. Все болельщики ЦСКА в этом сезоне рассчитывают на титул, но давайте не будем спешить и пока скажем так — этот сезон, думаю, точно будет интересным, а там поглядим», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

По итогам трех туров чемпионата России «Спартак» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» расположился на 2-й строчке, набрав такое же количество очков. «Крылья Советов» идут третьими (7). ЦСКА на данный момент занимает 5-ю позицию (6).

Следующий тур РПЛ пройдет с 11 по 14 августа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-bolel-shhiki-tsska-v-e-tom-sezone-rasschity-vayut-na-chempionstvo-no-davajte-ne-budem-speshit/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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