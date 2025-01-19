Новиков считает, что его штаб качественно отработал в московском «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков оценил свою работу в клубе.

«Конечно, я доволен. Многие забывают, в какой момент наш тренерский штаб пришел в клуб. «Динамо» делило последнее место с «Тамбовом», долго не одерживало побед. Речь шла о том, чтобы снова не вылететь в ФНЛ. С этой задачей мы отлично справились, в итоге команда вышла в еврокубки. Это ни в коем случае нельзя забывать.

Мы проделали огромную работу. В тот сезон мы еще работали со второй командой «Динамо», которую привели к золотым медалям. Это отличный этап карьеры. Еще раз спасибо руководству, которое на тот момент доверилось молодому тренеру без опыта работы в РПЛ. Считаю, что мы не подвели и достаточно качественно провели этот отрезок», — заявил Новиков «РБ Спорт».

Новиков был главным тренером бело-голубых с 2019 по 2020 год. При нем команда заняла шестое место в РПЛ в сезоне-2019/20 и вышла в квалификацию Лиги Европы.