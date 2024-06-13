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Сегодня, 20:04

Новиков: «Латышонку нужно соглашаться на переход в «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о возможном переходе вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в «Зенит».

«Любой футболист понимает, что играть за «Зенит» это совсем другое дело, чем выступать за клуб, который борется за сохранение прописки в РПЛ. Я думаю, что и Латышонок это тоже понимает. Нужно ли ему соглашаться на этот переход? А почему нет? Это карьерный рост, да и у него ведь действительно будут шансы стать там основным голкипером. Да, «Зенит» оставил еще на сезон Кержакова, но ведь Михаил может быть и запасным в грядущем сезоне, верно? В нынешней ситуации Латышонку стоит попробовать себя в более сильной команде, он неплохо проявил себя в прошлом сезоне. Почему бы не воспользоваться таким шансом?» — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

25-летний Латышонок играет за «Балтику» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах (8 из них — на ноль) и пропустил 37 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-laty-shonku-nuzhno-soglashat-sya-na-perehod-v-zenit/
ФК Балтика
ФК Зенит
Валерий Новиков
Евгений Латышонок
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