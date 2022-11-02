Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:03

Новиков считает, что Семак достоин приза лучшему тренеру октября в РПЛ

Алина Савинова
Telegram Новости

Бывший игрок ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о списке претендентов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам октября.

«Я бы отдал эту награду Семаку. Почему не Гончаренко? Гончаренко тренер неплохой, но в пользу Семака я поставлю то, что команда сейчас идет с большим отрывом от конкурентов. Но нужно отдать должное «Уралу» — они начинают выправлять ситуацию.

Я понимаю, что «Зенит» с Семаком и Гончаренко с «Уралом» набрали по 13 очков в октябре, но вот мне Семак симпатичнее, если можно так сказать", — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Помимо Сергея Семака, претендентами на звание лучшего тренера октября в РПЛ также являются Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Ташуев («Ахмат») и Марцел Личка («Оренбург»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-ya-by-otdal-semaku-priz-luchshemu-treneru-oktyabrya-v-rpl/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Валерий Новиков
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Кормлю грудью и всегда голодная». Шарапова рассказала о своих переживаниях
Что есть во время простуды, чтобы выздороветь быстрее
СМИ назвали запрет Сунака на фрекинг подарком Путину
Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Мацуев считает, что чемпионская гонка в РПЛ не завершена: «Нас ждет захватывающая вторая половина сезона»
Полузащитник «Спартака» Мозес вернулся в Россию после операции на ахилле
Источник: Юран может возглавить «Сочи» после отставки Гаранина
Защитник «Сочи» Маргасов отреагировал на слухи об отставке Гаранина из клуба
Президент «Сочи» опроверг увольнение Гаранина: «На данный момент он продолжает работу в клубе»
В «Сочи» опровергли информацию об увольнении Гаранина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Орлов: «Чем раньше Гогниев уйдет из «Химок», тем лучше. Таких людей нельзя пускать в РПЛ»

Мацуев считает, что чемпионская гонка в РПЛ не завершена: «Нас ждет захватывающая вторая половина сезона»