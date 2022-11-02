Новиков считает, что Семак достоин приза лучшему тренеру октября в РПЛ

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о списке претендентов на звание лучшего тренера РПЛ по итогам октября.
«Я бы отдал эту награду Семаку. Почему не Гончаренко? Гончаренко тренер неплохой, но в пользу Семака я поставлю то, что команда сейчас идет с большим отрывом от конкурентов. Но нужно отдать должное «Уралу» — они начинают выправлять ситуацию.
Я понимаю, что «Зенит» с Семаком и Гончаренко с «Уралом» набрали по 13 очков в октябре, но вот мне Семак симпатичнее, если можно так сказать", — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.
Помимо Сергея Семака, претендентами на звание лучшего тренера октября в РПЛ также являются Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Ташуев («Ахмат») и Марцел Личка («Оренбург»).
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