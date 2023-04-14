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Сегодня, 16:42

Новиков считает, что у ЦСКА не будет особого преимущества перед «Уралом» из-за дисквалификации Гончаренко

Алина Савинова
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мыслями о предстоящем поединке армейцев с «Уралом» на фоне дисквалификации главного тренера команды из Екатеринбурга Виктора Гончаренко.

«Когда главный тренер находится на бровке, то, конечно, какие-то замечания и пожелания от него быстрее доходят до игроков, чем когда он передает их через своего помощника. Так что эта дисквалификация завтра будет играть в пользу ЦСКА. Впрочем, установку ведь на игру будет давать именно Гончаренко и настраивать на матч будет лично он, так что особого какого-то преимущества у ЦСКА все же не будет. «Урал» будет играть в полную силу, но надеюсь, что все сложится удачно для ЦСКА, но, как говорится, игра покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за нецензурные высказывания в адрес арбитра во время матча 20-го тура с «Динамо» (0:1).

Матч 23-го тура между «Уралом» и ЦСКА пройдет 15 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-u-tsska-ne-budet-osobogo-preimushhestva-iz-za-diskvalifikatsii-goncharenko/
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