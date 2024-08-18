Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:35

Новиков считает, что у ЦСКА нет необходимости в покупке нового форварда

Telegram Дзен

Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал результативную серию защитника армейцев Игоря Дивеева и конкуренцию в атаке команды.

Выступающий на позиции центрального защитника Дивеев забил 5 мячей во всех турнирах с начала нового сезона, тем самым повторив свой лучший показатель по количеству голов за сезон. На счету россиянина 4 из 9 голов команды.

«Раз у него пошли голы, то я желаю, чтобы Игорь и дальше продолжал забивать. Нужно ли его определить в нападение? Это, конечно, будет крайне сложно сделать, ведь Дивеев уже опытный футболист, которого переквалифицировать на такую позицию уже практически нереально. Но пусть будет ударным оружием нашей команды и в качестве защитника!

Нужен ли ЦСКА новый нападающий? Здесь нужно задать вопросы к тренерскому штабу и руководству клуба в плане возможностей на трансферном рынке. Важно найти игрока, который сможет постоянно забивать голы и терзать оборону противника, ведь в этом и заключается работа форварда. А покупку ради покупки совершать не стоит, как мне кажется. Можно ли найти такого игрока в РПЛ? Лично я считаю, что нашим клубам стоит больше доверять молодым футболистам и тогда в будущем у нас появится много ребят, которые смогут качественно закрывать разные позиции на поле", — цитирует Новикова «РБ Спорт».

24-летний Дивеев выступает за армейцев с 2019 года. 18 августа ЦСКА дома примет «Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ, начало игры — в 17:30 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Игорь Дивеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
0
Читайте также
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Шахматист Матлаков похвалил игру Гукеша в Торонто
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров умер в 79 лет
МИД РФ опроверг статью WP о срыве секретных переговоров Киева и Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Ростов» должны наказать за... поведение спортдира «Оренбурга»
«Химки» — «Зенит»: Глушенкова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Химки» — «Зенит»: Глушенков покинул поле из-за травмы
Наумов считает, что игра ЦСКА и «Локомотива» закончится ничьей
Вячеслав Чанов заявил, что у «Локомотива» яркие футболисты
Атака Андреева на судей: праведный гнев или взрыв после обидного поражения?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лепехин считает, что фаворит чемпионской гонки РПЛ определится к зиме

Тренер «Химок» об отсутствии Бакаева: «Мне сказали, что он не может играть»