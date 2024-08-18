Новиков считает, что у ЦСКА нет необходимости в покупке нового форварда

Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал результативную серию защитника армейцев Игоря Дивеева и конкуренцию в атаке команды.

Выступающий на позиции центрального защитника Дивеев забил 5 мячей во всех турнирах с начала нового сезона, тем самым повторив свой лучший показатель по количеству голов за сезон. На счету россиянина 4 из 9 голов команды.

«Раз у него пошли голы, то я желаю, чтобы Игорь и дальше продолжал забивать. Нужно ли его определить в нападение? Это, конечно, будет крайне сложно сделать, ведь Дивеев уже опытный футболист, которого переквалифицировать на такую позицию уже практически нереально. Но пусть будет ударным оружием нашей команды и в качестве защитника!

Нужен ли ЦСКА новый нападающий? Здесь нужно задать вопросы к тренерскому штабу и руководству клуба в плане возможностей на трансферном рынке. Важно найти игрока, который сможет постоянно забивать голы и терзать оборону противника, ведь в этом и заключается работа форварда. А покупку ради покупки совершать не стоит, как мне кажется. Можно ли найти такого игрока в РПЛ? Лично я считаю, что нашим клубам стоит больше доверять молодым футболистам и тогда в будущем у нас появится много ребят, которые смогут качественно закрывать разные позиции на поле", — цитирует Новикова «РБ Спорт».

24-летний Дивеев выступает за армейцев с 2019 года. 18 августа ЦСКА дома примет «Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ, начало игры — в 17:30 по московскому времени.