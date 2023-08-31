Новиков считает, что у Помазуна больше шансов стать наследником Акинфеева в ЦСКА, чем у Торопа

Сегодня, 08:55
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков предположил, кто сможет заменить вратаря армейцев Игоря Акинфеева в будущем.
«На данный момент все же у Помазуна больше шансов — он основной вратарь в «Урале», а Тороп скоро опять сядет на скамейку, ведь Акинфеев вернется в строй. Если будет поставлен вопрос, как вы его сформулировали, то, конечно, будет сделана ставка на Помазуна. Впрочем, здесь главное заключается в том, сколько еще Игорь сможет отыграть за ЦСКА. Да, его контракт заканчивается следующим летом, но я надеюсь, что Акинфеев как можно дольше сможет играть за ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.
Права на Илью Помазуна принадлежат ЦСКА, но в этом сезоне он выступает за «Урал» на правах аренды. 27-летний голкипер провел 6 игр за екатеринбургскую команду в РПЛ, пропустил 7 мячей и 3 матча отстоял «на ноль». На счету 19-летнего Владислава Торопа 3 игры за ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России, в которых он пропустил 4 мяча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -