Новиков считает, что у Помазуна больше шансов стать наследником Акинфеева в ЦСКА, чем у Торопа

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков предположил, кто сможет заменить вратаря армейцев Игоря Акинфеева в будущем.

«На данный момент все же у Помазуна больше шансов — он основной вратарь в «Урале», а Тороп скоро опять сядет на скамейку, ведь Акинфеев вернется в строй. Если будет поставлен вопрос, как вы его сформулировали, то, конечно, будет сделана ставка на Помазуна. Впрочем, здесь главное заключается в том, сколько еще Игорь сможет отыграть за ЦСКА. Да, его контракт заканчивается следующим летом, но я надеюсь, что Акинфеев как можно дольше сможет играть за ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Права на Илью Помазуна принадлежат ЦСКА, но в этом сезоне он выступает за «Урал» на правах аренды. 27-летний голкипер провел 6 игр за екатеринбургскую команду в РПЛ, пропустил 7 мячей и 3 матча отстоял «на ноль». На счету 19-летнего Владислава Торопа 3 игры за ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России, в которых он пропустил 4 мяча.