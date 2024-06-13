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Сегодня, 17:58

Новиков считает, что Заболотный пригодится «Химкам»

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал информацию о том, что форвард Антон Заболотный может перейти в «Химки».

«Вероятно, Николич решил, что ему Заболотный не пригодится. Интересно будет посмотреть, каким он видит линию нападения, ведь Антон довольно габаритный форвард, которого заменить будет сложно. Может быть, Марко и не нужны большие нападающие, посмотрим.

А что касается «Химок», то они правильно поступают, решив подписать Заболотного. Антон еще может принести пользу. Я не сомневаюсь, что он пригодится этой команде. Думаю, что это будет взаимовыгодная сделка», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Заболотный является воспитанником ЦСКА. Он вернулся в команду летом 2021 года.

В сезоне-2023/24 32-летний россиянин провел 42 матча за армейцев во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-zabolotny-j-prigoditsya-himkam-v-e-tom-net-nikakih-somnenij/
Антон Заболотный
ФК Химки
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