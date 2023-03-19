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Сегодня, 18:51

Новиков — о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Будет фантастикой, если «Зениту» кто-то составит конкуренцию»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мыслями о чемпионской интриге в РПЛ.

«Думаю, тяжело будет составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за первое место. А вот за второе-третье места, конечно, интрига будет. Надо ждать концовки. С «Зенитом» — все понимают, будет фантастикой, если ему кто-то составит конкуренцию. Но давайте дождемся окончания сегодняшнего матча, а там будем смотреть. Если ЦСКА выиграет сегодня, то, возможно, и будет какая-то интрига», — цитирует Новикова «Газета.Ru».

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Второе место занимает «Ростов», набрав 41 очко. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (40 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/19/20005705.shtml
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