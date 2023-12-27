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РПЛ

Сегодня, 07:55

Новиков: «В этом году в РПЛ не было вратарских открытий»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков оценил игру голкиперов в РПЛ.

«Я бы не сказал, что были какие-то открытия у нас в чемпионате. На первом плане все те же действующие лица. Почему так произошло? Такое бывает в футболе, ведь полевых игроков десять, а вратарь один. Если у каждой команды есть постоянный основной голкипер, то у нас на виду будет по сути всего 16 человек на весь сезон. Поэтому новые звездочки во вратарском цеху так редко загораются.

Кого бы я назвал лучшим в 2023 году? Назову Сафонова. Парень стал первым номером сборной, а его «Краснодар» ушел на перерыв на первом месте. Это, думаю, будет заслуженной оценкой», — приводмт слова Новикова «РБ Спорт».

Лидерами по сухим матчам в текущем сезоне являются Матвей Сафонов («Краснодар») и Юрий Дюпин («Рубин»), у которых по восемь игр на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-v-e-tom-godu-v-rpl-ne-by-lo-vratarskih-otkry-tij/
Валерий Новиков
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