Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:12

Новиков: «Мы могли создать футбольную лигу, куда бы все просились. Купили бы Роналду и кого угодно»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков вспомнил об идее организации единого футбольного чемпионата России и Украины.

«Кто и почему оказался врагом России и не поддержал идею Газзаева о создании единого футбольного чемпионата России и Украины? У нас были бы другие отношения с соседними странами. Представьте, какие были бы матчи... «Спартак» — «Динамо» (Киев), «Спартак» — «Динамо» (Тбилиси)... Любые деньги нужно было в это вкладывать, а их тогда у нас было немерено. Мы могли создать футбольную лигу, куда бы все просились! Купили бы туда Роналду и кого угодно! Мы это прохлопали, и теперь ничего не вернешь», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В начале 2010-х широко обсуждалось создание объединенного футбольного чемпионата России и Украины. Также в этот турнир могли войти другие команды из стран СНГ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-my-mogli-sozdat-futbol-nuyu-ligu-kuda-by-vse-prosilis/
Юрий Новиков
2
Обсудить
Читайте также
Американского спринтера Найтона оправдали по делу о стероидах
Загитова приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Фильцов рассказал, кто поборется за звание лучшего вратаря РПЛ в следующем сезоне

«Оренбург» в будущем хочет приобрести у «Ростова» защитника Прохина