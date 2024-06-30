Новиков: «Мы могли создать футбольную лигу, куда бы все просились. Купили бы Роналду и кого угодно»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков вспомнил об идее организации единого футбольного чемпионата России и Украины.

«Кто и почему оказался врагом России и не поддержал идею Газзаева о создании единого футбольного чемпионата России и Украины? У нас были бы другие отношения с соседними странами. Представьте, какие были бы матчи... «Спартак» — «Динамо» (Киев), «Спартак» — «Динамо» (Тбилиси)... Любые деньги нужно было в это вкладывать, а их тогда у нас было немерено. Мы могли создать футбольную лигу, куда бы все просились! Купили бы туда Роналду и кого угодно! Мы это прохлопали, и теперь ничего не вернешь», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В начале 2010-х широко обсуждалось создание объединенного футбольного чемпионата России и Украины. Также в этот турнир могли войти другие команды из стран СНГ.