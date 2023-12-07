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Сегодня, 19:26

Новиков: «Гинер не хотел принизить достоинства Дасаева и Яшина, он говорил о статистике»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о словах президента армейского клуба Евгения Гинера, который заявил, что голкипер Игорь Акинфеев превзошел по некоторым параметрам Рината Дасаева и Льва Яшина.

«Вероятно, Гинер говорил о статистике, а Акинфеев действительно в своем активе имеет очень много «сухих» матчей. Игорь вошел в историю российского футбола, это очевидно. Можно ли его сравнить с Яшиным и Дасаевым? Это разные эпохи, поэтому сравнение будет неуместным. Лично для меня Яшин является абсолютным номером один среди всех голкиперов за всю историю футбола. Это настоящая легенда, которую признал весь мир. Я не думаю, что Гинер хотел как-то принизить достоинства Дасаева и Яшина, он, вероятно, просто говорил о статистике», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Всего 37-летний голкипер провел 754 матча за московскую команду, пропустив 681 мяч. 315 раз он сохранял ворота в неприкосновенности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-giner-ne-hotel-prinizit-dostoinstva-dasaeva-on-govoril-o-statistike/
Игорь Акинфеев
Лев Яшин
Ринат Дасаев
Футбол
Валерий Новиков
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