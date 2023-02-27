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Сегодня, 20:22

Новиков заявил, что никто не сомневается в мастерстве Акинфеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на достижение Игоря Акинфеева, который недавно провел 350-й матч без пропущенных мячей.

«Сможет ли он достичь отметки в 400 «сухих» матчей? Давайте не будем загадывать, Игорю стоит пожелать крепкого здоровья, это самое главное. В его мастерстве никто не сомневается, но лучше не думать пока о таких цифрах, а просто выполнять свою работу», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В апреле Акинфееву исполнится 37 лет. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету вратаря 5 «сухих» матчей в РПЛ. Это второй показатель среди голкиперов турнира — впереди представитель «Зенита» Михаил Кержаков, у которого 9 таких поединков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-akinfeevu-stoit-pozhelat-krepkogo-zdorov-ya-a-o-dal-nejshih-ego-rekordah-zagady-vat-ne-stoit/
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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