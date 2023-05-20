Новиков заявил, что Помазуну необходимо играть

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на желание «Урала» выкупить у ЦСКА вратаря Илью Помазуна.

«Какие-то советы давать клубам и Илья я не буду, это исключительно их дело, но хочется сказать главное — Помазуну просто необходимо играть. В таком возрасте нельзя снова садиться на лавку. Он уже полностью сформированный вратарь и вратарь неплохой. Когда нет игровой практики, то идет застой и нет никакого развития. Может, клубы договорятся и продлят аренду еще на год, но здесь нужно уже спрашивать об этом варианте непосредственно руководителей ЦСКА и «Урала», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Помазун выступает за «Урал» на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит ЦСКА. Этим летом голкипер должен вернуться в расположение московской команды. Президент «Урала» Григорий Иванов недавно заявил, что клуб хотел бы выкупить Помазуна, но ЦСКА отказывается продавать вратаря.