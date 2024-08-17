Новое в назначениях арбитров РПЛ: команда пожаловалась на ВАР — получает его судьей

В назначениях судей, за которые отвечает департамент судейства и инспектирования РФС, появилась новая тенденция: если клуб недоволен работой ВАР, уже скоро он получает этого арбитра на свой очередной матч в качестве судьи.

Вот три примера.

ЦСКА оспорил решения судейской бригады, в которую как ВАР входил Кирилл Левников, после матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром». В 5-м петербуржец назначен рефери на игру ЦСКА — «Локомотив».

Махачкалинские динамовцы после встречи 4-го тура с «Локомотивом» не согласились с вердиктом судейской бригады, в которую как ВАР входил Павел Шадыханов. В 5-м москвич назначен рефери на матч «Динамо» Мх — «Ахмат».

Воронежцы после игры 3-го тура с «Краснодаром» были недовольны решением судейской бригады, в которую как ВАР входил Сергей Карасев. В 4-м москвичу дали в роли рефери встречу «Крылья Советов» — «Факел».