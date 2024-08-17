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Судейство

Сегодня, 16:26

Новое в назначениях арбитров РПЛ: команда пожаловалась на ВАР — получает его судьей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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В назначениях судей, за которые отвечает департамент судейства и инспектирования РФС, появилась новая тенденция: если клуб недоволен работой ВАР, уже скоро он получает этого арбитра на свой очередной матч в качестве судьи.

Вот три примера.

ЦСКА оспорил решения судейской бригады, в которую как ВАР входил Кирилл Левников, после матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром». В 5-м петербуржец назначен рефери на игру ЦСКА — «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

Махачкалинские динамовцы после встречи 4-го тура с «Локомотивом» не согласились с вердиктом судейской бригады, в которую как ВАР входил Павел Шадыханов. В 5-м москвич назначен рефери на матч «Динамо» Мх — «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 20:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Ахмат

Воронежцы после игры 3-го тура с «Краснодаром» были недовольны решением судейской бригады, в которую как ВАР входил Сергей Карасев. В 4-м москвичу дали в роли рефери встречу «Крылья Советов» — «Факел».

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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