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Сегодня, 14:43

Новое заседание суда по делу Промеса о контрабанде наркотиков состоится 31 октября

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе суда Амстердама в разговоре с «СЭ» сообщили, когда будет рассмотрено дело о контрабанде наркотиков, фигурантом которого является нападающий «Спартака» Квинси Промеса.

«Сегодня прошло слушание суда по делу Промеса о контрабанде, следующее заседание пройдет 31 октября», — сообщили «СЭ» в пресс-службе суда.

Ранее прокуратура Нидерландов предъявила нападающему «Спартака» Квинси Промесу обвинения в контрабанде наркотиков.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры. Позднее нападающий «Спартака» подал апелляцию на решение суда делу о нападении на двоюродного брата.

Квинси Промес
Футбол
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