Новосадов допустил, что вратари будут чаще забивать в РПЛ

Первый вратарь, забивший мяч в чемпионате России, Андрей Новосадов допустил, что голкиперы смогут чаще поражать ворота соперника в матчах РПЛ.

«Конечно, этот гол стал больше следствием ошибки вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии. Лещук пошел помогать своей команде, так часто бывает, когда команда в конце матча проигрывает. На угловом он выиграл борьбу, мяч полетел по высокой траектории. Вратари нередко идут в штрафную соперника, поэтому вполне может быть, что забивать они будут чаще, все возможно», — сказал Новосадов ТАСС.

2 декабря вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук забил гол в ворота грозненского «Ахмата». Встреча завершилась со счетом 1:1. Лещук стал первым вратарем, забившим гол с игры в РПЛ. 22 сентября 2001 года Новосадов, игравший за московский «Торпедо-ЗИЛ» отличился с пенальти в домашнем матче чемпионата страны против воронежского «Факела» (3:1).