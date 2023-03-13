Сегодня, 20:45
Российский защитник Иван Новосельцев в своих соцсетях опубликовал стихотворение, которое он написал. Игрок посвятил его своей футбольной карьере.
«Давно, еще будучи мальчишкой,
Я выбрал для себя футбол,
Мне говорили это лотерея,
А я безумно был влюблен.
И что влюбленному помеха?
Вы знаете ответ? Ведь ничего.
Отдав навечно свое сердце
Мечте, которой был так окрылен.
И пусть любовь не без шипов,
Она как роза столь красива,
И также ранит, причиняя боль,
Но верность была непоколебима.
Отчаянно сражаясь за неё,
Претерпевая разные преграды,
Готов пойти был я на все,
Чтобы приблизилась награда.
Упорной поступью к ней шел,
Все ближе и быстрее надвигаясь,
И в тот момент когда ты ничего не ждешь,
Она приходит и меня нежно обнимает.
Так закрутилось, понеслось,
И всякое разное там было.
Ну а сейчас подумаешь, расход?
Да нет, мы полюбовно обо всем договорились».
Ранее футболист был игроком «Торпедо», «Ростова», «Зенита» и других топ-клубов. Также с 2015 по 2016 год выступал за сборную России.
На данный момент 31-летний футболист является свободным агентом.