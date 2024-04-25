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Сегодня, 06:08

Новосельцев оценил игру Дзюбы и Смолова в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и игрока «Динамо» Федора Смолова.

«Ребята уже много лет выступают в лиге, и все знают их сильные качества. Как и у каждого футболиста, у них есть спады и подъемы. Разные бывают ситуации: один тренер тебе доверяет, другой — нет, все относительно. И не стоит забывать, что ребята взрослеют, а позиция нападающего подвержена самой большей ротации и омоложению, в отличие от защиты», — цитирует Новосельцева «Газета.Ru».

Смолов забил два мяча в последних десяти матчах, Дзюба за этот же период также отличился один раз.

«Динамо» идет на третьем месте в таблице РРПЛ, набрав 41 очко. «Локомотив» занимает пятую строчку в чемпионате страны — 38 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/24/22861298.shtml
Артем Дзюба
Иван Новосельцев
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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