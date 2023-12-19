Новосельцев рассказал о влиянии медиалиги на тренерскую карьеру

Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возобновлении тренерской карьеры.

«Меня звали в медийную команду после ухода. Я понимал, что мне это просто не надо. Тогда бы и из ФК «10» не уходил. Очень классно, что есть медиалига, потому что ты можешь попробовать себя на тренерском мостике без лицензии. За четыре месяца многое осознал, по-другому начал смотреть на футболистов. Если бы я знал, играя в футбол, ту сторону, всегда бы слушал тренера и не обижался на моменты, когда, например, тебя не ставят в состав. Футболист ты сейчас, а тренер уже потом. Заглянуть по ту сторону вряд ли получится, нарушив алгоритмы жизни», — сказал Новосельцев «СЭ».

В марте бывший футболист «Торпедо», «Ростова», «Зенита» и других клубов объявил о завершении карьеры в 31 год.