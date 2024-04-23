Новосельцев: «Дзюба и Слуцкий хорошо гармонируют вместе»

Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев, который стал ведущим новой спортивно-развлекательной программы на телеканале 2х2, поделился мнением о взаимоотношениях между Артемом Дзюбой и Леонидом Слуцким.

«Видел их шоу пару раз. Артем Дзюба и Леонид Слуцкий хорошо гармонировали вместе. Но все же это другой формат, который выходил на Youtube. В нашем случае это телевидение, где уже, как минимум, такое не пройдет по цензуре. Мы будем создавать теплое и веселое общение с гостем. Сейчас новостей очень много, и отследить все не всегда возможно, но хочется. В этом шоу мы все сделаем за зрителей, и они смогут не переживать, что упустили важное», — сказал Новосельцев.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022-го.