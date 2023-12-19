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Сегодня, 15:30

Новосельцев рассказал, в каком случае готов возобновить карьеру игрока

Микеле Антонов
Корреспондент
Иван Новосельцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев рассказал «СЭ», хотел ли бы он возобновить профессиональную карьеру футболиста.

«Были ли предложения возобновить профессиональную карьеру игрока? Я достаточно холодно все отсек. Объявление о завершении карьеры я сделал для себя, чтобы у меня не появлялось мысли, лишних подталкиваний к вопросам, зачем я закончил. Вообще не жалею об этом решении. Очень доволен. Не исключаю того, что, если завтра будет интересное предложение, я не откажусь. У меня сил очень много. Тренируюсь шесть раз в неделю, лыжи и так далее. Меня все устраивает, но никогда не знаешь, какое предложение поступит», — сказал Новосельцев «СЭ».

В марте бывший футболист «Торпедо», «Ростова», «Зенита» и других клубов объявил о завершении карьеры в 31 год.

Иван Новосельцев
Футбол
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