Новосельцев — о возобновлении карьеры: «На предложение Карпина или Бердыева я бы откликнулся»

Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев рассказал о возможном возобновлении карьеры.

«Я нахожусь в хорошей физической форме, тренируюсь шесть дней в неделю. Но решение закончить карьеру было осознанным, я долго обдумывал, всё взвешивал, и не жалею о своем решении, — приводит слова Новосельцева Metaratings.ru. — Но если бы была команда со штабом, который будет давать профессиональный подход, то я бы для удовольствия пошел. Например, к Валерию Георгиевичу Карпину в «Ростов». Я мог бы спокойно влиться в эту атмосферу. Я знаю, как работает этот тренерский штаб. Для меня важно получать удовольствие от процесса, не вижу смысла находиться в стагнации. Но нет желания сейчас пойти куда-то поиграть. Я счастлив при том, что у меня происходит в жизни. Но и не исключаю, если будет звонок от тренера, которого я очень уважаю. На предложение какого тренера я мог бы откликнуться? Карпина, Бердыева».

Ранее Новосельцев в интервью «СЭ» рассказал, что не исключает возобновления карьеры игрока.

В марте 2023 года экс-футболист «Торпедо», «Ростова», «Зенита» и других клубов объявил о завершении карьеры.