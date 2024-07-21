Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:37

Новую форму «Спартака» производили в Китае

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Исполнительный директор компании J?gel Александр Сидоров рассказал, где создавалась и шилась новая форма «Спартака».

— Сейчас наши основные производственные мощности — в Китае, — приводит слова Сидорова «РБ Спорт». — Там и производили форму для «Спартака».

— Разрабатывали форму для «Спартака» в России, шили в Китае. Почему и шить невозможно у нас?

— Наша бизнес-модель не подразумевает наличия собственного производства. Мы работаем по принципу международных компаний, занимаемся разработкой продукции, маркетингом и продажами, а непосредственно производство размещаем на тех площадках и в тех странах, где это экономически целесообразно. Вообще сшить в России возможно, но вопрос упирается в три важных критерия.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом». Матч пройдет 21 июля и начнется в 17:30 мск.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Боец RCC Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково
Экс-футболист сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» из Сельца
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Расчеты «Искандер-М» нанесли удар по двум эшелонам ВСУ в ДНР
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Стоцкий: «Мусаев — это тренер, который может привести «Краснодар» к трофеям»
«Зенит» и «Динамо» — ожидаемое доминирование. «Акрон» — приятное удивление. Тинейджеры — четыре гола за день
Чистяков назвал главных конкурентов «Зенита» в этом сезоне РПЛ
Брызгалов заявил, что «Факел» исправится после поражения от «Динамо»
Брызгалов согласился со своим удалением в матче с «Динамо»
В «Динамо» ожидают качественное усиление в ближайшее время
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Форвард олимпийской сборной Марокко Маухуб может перейти в «Динамо»

Алдонин поделился мнением о Станковиче в «Спартаке»