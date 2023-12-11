Новым генеральным директором «Балтики» стал Равиль Измайлов

Сегодня, 10:07
«Балтика» объявила о назначении Равиля Измайлова на пост генерального директора клуба.
«Мы приветствуем Равиля Камильевича в нашем янтарном крае! Искренне желаем успехов и верим, что все задуманное получится», — сказано в заявлении «Балтики».
11 декабря калининградцы сообщили об уходе Кирилла Волженкина с должности генерального директора.
Измайлов с 2020 по 2023 годы работал на аналогичном посту в «Пари НН».
После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).