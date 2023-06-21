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Новый гендиректор «Спартака» Малышев: «Никогда не испытывал такого давления и ответственности»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции рассказал, что никогда не испытывал такого давления и ответственности.

— Что можете рассказать о себе? Готовы ли вы к давлению и публичности?

— Что бы я про себя не рассказал, только результаты работы все покажут и расскажут. Бэкграунд тут не является сильно важным. Если в двух словах, я никогда не работал в футбольных клубах на должностях. Мой профессиональный бэкграунд из области консалтинга. Сначала работал в международной, потом в российской компании. Начинал в сфере корпоративных финансов, специализировался на индустрии недвижимости, медиа, развлечений. Но с детства я был страстным болельщиком футбола, в частности — «Спартака». Поэтому когда была возможность, я инициировал практики создания спортивного консалтинга в компаниях, где работал. Стажировался в Лондоне, в ряде английских команд. Потом стали делать разные проекты в России. В принципе, со спецификой работы футбольного клуба знаком. Когда поступило предложение поработать в совете директоров «Спартака», такую возможность не мог упустить. А сейчас не мог отказаться от возможности стать гендиректором клуба. Надеюсь, мой опыт поможет «Спартаку» двигаться в правильном направлении. Конечно, никогда не испытывал такого давления и ответственности. Надеюсь, своими результатами и работой удастся переубедить скептиков.

Малышев входит в совет директоров московского клуба. До «Спартака» он занимал руководящие посты в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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