Новый гендиректор «Спартака» рассказал об изменениях в структуре правления клуба

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о назначении Сергея Белых исполнительным директором клуба и ответил на вопрос об изменениях в структуре правления.

— В «Спартаке» появился исполнительный директор Белых. Расскажите, почему именно он и за что он будет непосредственно отвечать. Правильно ли понимаем, что основная задача — налаживание коммерческих процессов?

— Он еще не появился. Мы объявили о его переходе, но официально он у нас с августа. Сергей Белых — в прошлом генеральный директор хоккейного клуба «Авангард». Клюшки футболистам он давать не будет. Будет опираться на свой серьезный опыт в работе по запуску хоккейной арены, которая заслуженно считается одной из лучших в России. По запуску и развитию коммерческого и финансового блока я в значительной степени полагаюсь на его помощь в части этих направлений.

— Возможны ли еще какие-то изменения в структуре правления «Спартака»?

— Принципиально структура как была, такой и остается. Возможны ли усиления в команде? Безусловно, мы смотрим на усиление в команде в спортивной части и, наверно, в дальнейшем, если будет такая возможность, в офисе.

Олег Малышев занял должность генерального директора «Спартака» 20 июня 2023 года. До этого гендиректором клуба был Евгений Мележиков.