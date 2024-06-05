Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:26

Новый глава Самарской области Федорищев планирует увеличить финансирование футбола в регионе

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Telegram Дзен

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие двух команд региона, «Крыльев Советов» и «Акрона», в новом сезоне РПЛ.

«Для нас это, во-первых, большое счастье, потому что вы знаете, какими усилиями, через тернии «Акрон» попал...Самое главное, это очень достойные ребята: и игроки, и тренерский штаб. Поэтому для нас выход тольяттинского клуба — большое счастье.

Во-вторых, это уверенность в том, что наша молодежь будет еще больше вовлечена в спорт. Вот это очень важно, поскольку у нас вроде бы, с одной стороны, и много направлений для детского спорта, но их надо постоянно усиливать. Поэтому для правительства теперь стоит очень важная задача дофинансировать данное направление, где у нас есть на то полномочия. Поскольку теперь в РПЛ две команды, вместе с клубами нужно увеличивать материальную поддержку, чтобы больше талантливой молодежи имело возможность на хороших профессиональных базах тренироваться и становиться чемпионами», — сказал Федорищев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Крылья Советов» по итогам сезона-2023/24 заняли 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Акрон» пробился в высший дивизион впервые в истории. Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал».

РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
2
Обсудить
Читайте также
Чемпион мира по шахматам Лижэнь признался в проблемах с ментальным здоровьем
Александр Головин назвал Аршавина русским Месси
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
«Эдмонтон» - кладбище русских талантов? Почему финалисты Кубка Стэнли играют без наших хоккеистов
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Бывший игрок ЦСКА Масалитин оценил работу Федотова в клубе

Губернатор Ростовской области Голубев: «Надо двигаться дальше, победы придут»