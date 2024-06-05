Новый глава Самарской области Федорищев пообещал поддержку «Акрону» в РПЛ

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход «Акрона» в РПЛ.

«Поможем с инфраструктурой. Это не только стадион — это широкое понятие. «Акрон» — клуб частный. Сильные очень ребята. Мы с руководителем, когда это [выход команды в РПЛ] счастливое событие случилось, созвонились. Я поздравил всю команду. Поговорили о планах, они очень большие. Мы их сейчас объявлять не будем, потому что мы их только формируем. Но я думаю, это будут хорошие события, которые очень скоро произойдут», — сказал Федорищев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Акрон» пробился в высший дивизион впервые в истории. Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал».