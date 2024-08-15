Тренер «Факела» Пятибратов: «Это недоразумение, что команда сейчас внизу турнирной таблицы. Мы достойны большего»

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» поделился мнением о качестве состава воронежского клуба.

«Прекрасно знаю возможности этих футболистов. Со многими был знаком ранее лично, они играли при мне. Но и наши новички мне также очень хорошо известны. Скажу даже так: некоторые из них могли прийти в «Факел» ранее, я лично был заинтересован в этом, но тогда не сложилось. В нынешнем составе собраны отличные футболисты. При первой встрече в раздевалке сказал им: «Это недоразумение, случайность — то, что наше место сейчас внизу турнирной таблицы. Мы достойны большего. У нашей команды есть все качества, чтобы показывать крутой современный футбол». Теперь это уже задача тренерского штаба — помочь игрокам раскрыться с лучшей стороны», — сказал Пятибратов «СЭ».

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.