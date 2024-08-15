Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

Тренер «Факела» Пятибратов: «Это недоразумение, что команда сейчас внизу турнирной таблицы. Мы достойны большего»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» поделился мнением о качестве состава воронежского клуба.

«Прекрасно знаю возможности этих футболистов. Со многими был знаком ранее лично, они играли при мне. Но и наши новички мне также очень хорошо известны. Скажу даже так: некоторые из них могли прийти в «Факел» ранее, я лично был заинтересован в этом, но тогда не сложилось. В нынешнем составе собраны отличные футболисты. При первой встрече в раздевалке сказал им: «Это недоразумение, случайность — то, что наше место сейчас внизу турнирной таблицы. Мы достойны большего. У нашей команды есть все качества, чтобы показывать крутой современный футбол». Теперь это уже задача тренерского штаба — помочь игрокам раскрыться с лучшей стороны», — сказал Пятибратов «СЭ».

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.

Дмитрий Пятибратов. «Это недоразумение, что команда сейчас на последнем месте. Мы достойны гораздо большего». Интервью тренера «Факела» Пятибратова

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
2
Обсудить
Читайте также
Кучеров и еще три россиянина вошли в топ-20 крайних форвардов НХЛ
Свентек подозревают в употреблении ЭПО
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Источник: стали известны условия контракта Дзюбы в случае перехода в «Крылья Советов»
Пятибратов о переносе матча «Факел» — «Спартак» из Воронежа в Москву: «Был выбран наиболее оптимальный вариант»
Тренер «Факела» Пятибратов назвал «Спартак» одним из флагманов отечественного футбола
Пятибратов о работе в «Факеле»: «Стороны хотят долгосрочного сотрудничества. Условия для этого созданы»
Тренер Пятибратов: «Я мечтал вернуться в «Факел». Так и случилось»
«Это недоразумение, что команда сейчас на последнем месте. Мы достойны гораздо большего». Интервью тренера «Факела» Пятибратова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Круговой считает голевую серию Дивеева неслучайной

Тренер «Факела» Пятибратов назвал «Спартак» одним из флагманов отечественного футбола