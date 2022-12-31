Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:42

Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов рассказал о задачах команды

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов рассказал о задачах, которые стоят перед командой.

— Расскажите, стало ли для вас неожиданным приглашение в ФК «Нижний Новгород»?

— События развивались очень стремительно. Поступило предложение, прошли переговоры. В итоге я рад, что все так получилось и нижегородский клуб сделал ставку на меня.

Лично для меня это большой шаг вперед. Каждый тренер стремится работать на самом высоком уровне. И в перспективе я тоже ставил перед собой такие цели. Конечно же, от таких предложений не отказываются. Теперь надо проявлять себя в РПЛ.

— Какие задачи ставите перед собой и перед командой?

— Во-первых, нам нужно познакомиться. Конечно же, я посмотрел все матчи «Нижнего Новгорода» этого сезона, но более детальное знакомство с игроками произойдет на сборах, в тренировочном процессе и в быту. Мне известно, что в составе «Нижнего Новгорода» есть немало талантливых молодых игроков, и наша задача — создать все условия для прогресса этих ребят. Надеюсь, что помогу им в этом. Впереди весенняя часть чемпионата. Будем вместе решать поставленные задачи, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Нижний Новгород» с 19 очками в 17 матчах располагается на 12-й строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: https://t.me/fcnn52/4905
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пике, Игуаин, Павлюченко и еще семь звезд, которые завершили карьеру в 2022 году
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Камоцци: «Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел»
Ловрен подпишет контракт с «Лионом» на два года
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги года для команды
Агент Карраскаля опроверг наличие предложения по аренде игрока: «Коринтианс» только следит за Хорхе»
Губернатор Нижегородской области пожелал удачи новому главному тренеру «Нижнего Новгорода»
В «Нижнем Новгороде» прокомментировали выбор Артема Горлова новым главным тренером команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Камоцци: «Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел»