Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов рассказал о задачах команды

Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов рассказал о задачах, которые стоят перед командой.

— Расскажите, стало ли для вас неожиданным приглашение в ФК «Нижний Новгород»?

— События развивались очень стремительно. Поступило предложение, прошли переговоры. В итоге я рад, что все так получилось и нижегородский клуб сделал ставку на меня.

Лично для меня это большой шаг вперед. Каждый тренер стремится работать на самом высоком уровне. И в перспективе я тоже ставил перед собой такие цели. Конечно же, от таких предложений не отказываются. Теперь надо проявлять себя в РПЛ.

— Какие задачи ставите перед собой и перед командой?

— Во-первых, нам нужно познакомиться. Конечно же, я посмотрел все матчи «Нижнего Новгорода» этого сезона, но более детальное знакомство с игроками произойдет на сборах, в тренировочном процессе и в быту. Мне известно, что в составе «Нижнего Новгорода» есть немало талантливых молодых игроков, и наша задача — создать все условия для прогресса этих ребят. Надеюсь, что помогу им в этом. Впереди весенняя часть чемпионата. Будем вместе решать поставленные задачи, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

«Нижний Новгород» с 19 очками в 17 матчах располагается на 12-й строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).