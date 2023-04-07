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Юран — о задачах в «Пари НН»: «Надо остаться в РПЛ, избежав стыков»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Юран ответил на вопрос, не устал ли он спасать команды от вылета.

— Вы не устали спасать команды от вылета?

— У меня такой характер. Чем сложнее задача, тем мне интереснее. Это всегда вызов для меня! Такая ситуация меня заводит!

— Как конкретно звучит задача? Обязательно избежать стыков? Или переходные матчи допустимы, но в РПЛ надо во что бы то ни стало остаться?

— Основная задача — сохранить место в РПЛ. Так ее сформулировали губернатор и генеральный директор. Но для меня этого мало. Считаю, нам надо решить ее, избежав стыков. Я так и сказал команде.

— Ваши главные конкуренты — «Крылья Советов» и «Факел»?

— Я так вопрос не ставлю. На собрании призвал игроков не смотреть в турнирную таблицу. Для нас каждый матч сейчас как финал. Надо выкладываться по максимуму, даже не на пределе, а за пределами своих возможностей. А вот уже после 30-го тура взглянем на итоговую расстановку сил.

После 21 тура РПЛ «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 19 очков. От спасительной 12-й строчки в турнирной таблице клуб отделяют два очка.

Полное интервью Сергея Юрана «СЭ» здесь

Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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