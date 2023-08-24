Новый главный тренер «Оренбурга» прокомментировал свое назначение

Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился эмоциями после своего назначения.

«Тренер должен быть всегда готов управлять командой. Это правда, что я приехал работать в академии, но после проделанной мной работы клуб решил предоставить мне эту возможность. Я этот вызов принял, мы постараемся улучшить все, что можно», — сказал Деограсия в Telegram-канале «Оренбурга».

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба.

В первом матче под руководством испанца «Оренбург» на своем поле примет ЦСКА. Игра пройдет 25 августа.