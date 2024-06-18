Новый главный тренер «Спартака» Станкович прилетел в Москву

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович прилетел в Москву. Сербский специалист из аэропорта записал видеообращение для игроков московской команды.

«Привет всем. Я прилетел в Москву и готов к упорной работе. Увидимся завтра. Чао!» — сказал специалист в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале красно-белых.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавит команду с сезона-2024/25. Контракт с 45-летним сербским тренером рассчитан на два года. Ранее Станкович работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.