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Сегодня, 16:46

Новый исполнительный директор «Спартака» Белых поделился мнением о посещаемости на матчах РПЛ

Виктория Кравченко
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Новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал о проблемах с посещаемостью в РПЛ.

«Результат дает не один конкретный инструмент или решение. В этом вопросе мелочей нет. Основная задача — создание такой атмосферы и такого уровня сервисов, которые превратят поход на «Спартак» в праздник и привычку, сделают это модным. Этого нам предстоит достичь», — цитирует Белых Sport24.

Ранее «Рубин» сообщил, что реализовал более 12 тысяч билетов на матч 3-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится 5 августа. Начало — в 17.30 мск.

Источник: https://sport24.ru/football/news-564581-direktor-spartaka-nado-prevratit-pokhod-na-spartak-v-prazdnik-i-privychku-sdelat-modnym-kak-v-khokkeye
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