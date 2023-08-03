Новый исполнительный директор «Спартака» Белых поделился мнением о посещаемости на матчах РПЛ

Новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал о проблемах с посещаемостью в РПЛ.

«Результат дает не один конкретный инструмент или решение. В этом вопросе мелочей нет. Основная задача — создание такой атмосферы и такого уровня сервисов, которые превратят поход на «Спартак» в праздник и привычку, сделают это модным. Этого нам предстоит достичь», — цитирует Белых Sport24.

Ранее «Рубин» сообщил, что реализовал более 12 тысяч билетов на матч 3-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча состоится 5 августа. Начало — в 17.30 мск.