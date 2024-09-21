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Сегодня, 00:25

Алип: «У меня, наверное, в команде самая маленькая зарплата»

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Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, готов ли будет перейти в европейский клуб с понижением зарплаты.

— Представь, тебе звонит тренер «Манчестер Юнайтед»: «Нурик, ты нам нужен, но зарплата в 2 раза меньше, чем в «Зените». Пойдешь?

— У меня, наверное, в команде самая маленькая зарплата. Куда ниже (смеется)? Там, в Англии, еще налоги 50 процентов. Куда там, — сказал Алип в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. Он провел за российский клуб 69 матчей и забил 1 гол.

Нуралы Алип
Футбол
ФК Зенит

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