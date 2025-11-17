Нури Шахин может возглавить «Динамо»

17 ноября, 20:45
По информации «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» является Нури Шахин.
С сентября 37-летний турок возглавляет турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее он работал в дортмундской «Боруссии» (с июля 2024 по январь 2025 года).
«Истанбул Башакшехир» после 12 туров занимает 12-е место в турецкой суперлиге.
Также, по данным «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Сергей Игнашевич. 12 ноября «СЭ» сообщал, что в числе кандидатов тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, а также возможно долгосрочное сотрудничество с Роланом Гусевым.
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Бен Ричардс
Предлагаю в главным тренером левую ногу Акинфеева. Благодаря ей мир знает одного тренера, упомянутого в этой статье.
18.11.2025
Sergey Mikhaylov
Рандомные это по части спартака
18.11.2025
Кабанчик
Артем Дзюба готов возглавить Динамо!
18.11.2025
Кабанчик
Пол года в Боруссии, вот так резюме:joy:
18.11.2025
Деп Б.Охта
Давай, Динамо, дерзай. Турков (тренеров) у нас ещё не было. А вдруг!!!!!! Будет о чём нам поговорить...)))
18.11.2025
П_о_в_а_р
Да
18.11.2025
Serg D
Не получится! Судя по классике: «Ляля? Ты не поверишь! Режиссер Якин бросил свою кикимору, и мы сегодня уезжаем с ним в Гагры!». Разве в Гаграх есть Динамо?! Вот в Сухуми в свое время было))!
17.11.2025
SuperDennis
Бляяяяяя... стящая кандидатура! Так точно Динамо в пердив улетит!
17.11.2025
Топотун
12 место мусорам норм !
17.11.2025
СЕРХИО76
Где то в Москве бомбануло у Мостового!
17.11.2025
СЕРХИО76
Прощай! Со всех вокзалов ФНЛ... Прощай-прощай.
17.11.2025
Динамов
Не мало, а НИ ОДНОГО. Вообще ни одного профессионального тренера не фигурирует в типа кандидатах - такой же шлак непригодный, как и Карпин, все.
17.11.2025
Stranger in the Night
Ну да. По пути Спартака) Дайте Гусеву поработать.
17.11.2025
hant64
Это была шутка)).
17.11.2025
Valery Grigoryev
Как много фамилий, как мало специалистов!
17.11.2025
spar001
верной дорогой идете товарищи:grin:...
17.11.2025
СереХа
на удаленке?
17.11.2025
Porco Rosso
Один, б..я, сам, б..я, без ансамбля!
17.11.2025
Dolphin75
А режиссёр Якин? Он хоть и швейцарец, но турок
17.11.2025
Динамов
А что, других иностранных тренеров в мире нет, которые желают получать миллионы долларов зарплаты??? Почему именно тот фигурирует, который ничего нигде не выигрывал? Это цель Костина - чтобы Динамо никогда ничего не выигрывало?
17.11.2025
J. P.
Для журнализдов уже вторая неделя подряд - просто амброзия. Но они - мухи. Вы всё поняли...
17.11.2025
albou2
Опечатка. Он не Нури Шахин, а Шура Нахин...
17.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
"И вспомним!" :joy_cat:
17.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
"Будут!" ©
17.11.2025
Vitamin007
На. он нужен!
17.11.2025
Dolphin75
Прощай! Со всех вокзалов поезда ...
17.11.2025
mikeV
Прикольно было бы!
17.11.2025
mikeV
вряд ли надолго...
17.11.2025
TokTram_
Кто,б..я? Что, б..я? Спи, б..я!
17.11.2025
mikeV
5:0
17.11.2025
mikeV
Карпин должен был подождать со своей отставкой - СЭ ещё Спартаку не нашёл тренера!
17.11.2025
alexb2025personal
"А не замахнуться ли нам на Сергея нашего Юрана". - "И замахнемся. А что?"
17.11.2025
shpasic
лучше б Льва Лещенко со Степашиным назначили
17.11.2025
555 555
Я то думал,что только у нас, у Спартачей сериал. У наших заклятых кузенов тоже киношка намечается. И всё благодаря компании продюсеров,по совместительству журналистов
17.11.2025
SPIRT-EXPRESS
Валера,вернись!!!
17.11.2025
hattabysh
Карпов писал, что Лантратов будет.
17.11.2025
qazz
А почему кандидатуру Станковича никто не обсуждает? Ведь он вроде свободен?
17.11.2025
hattabysh
Поняли, что бесполезно.
17.11.2025
igogohruhru
черчесов уже не знает куда идти. а ведь еще и сборная... овечкин все время говорит что скоро вернется. он же вроде в футбол за динамо играл ?
17.11.2025
chep
Тренером Динамо будет Гусев! Все уже решено
17.11.2025
Andrei Shulga
Думаю в Д. Боруссии он был не на первых ролях
17.11.2025
RSMsouth
Будут бороться за 12-е место
17.11.2025
Andrei Shulga
:joy:Когда не владеешь информацией, пишешь всякий бред про претендентов на роль тренера в Динамо
17.11.2025
iich
Перебирать фамилии – тупое занятие. Давайте вообще до кучи и Федотова, и Юрана, и Слуцкого, и Шалимова вспомним))))
17.11.2025
Irzhi Korn
карп турецкого розлива - игрок был неплохой, а уровень тренера уже видно
17.11.2025
Dolphin75
- Павел может лететь в Ленинград? - Может. - А Женя? - Тоже может. - Они оба могут! ©?
17.11.2025
Пан Юзеф
В содружестве с Ольгой Юрьевной.
17.11.2025
ValeraK
Лучше Силкинс!)
17.11.2025
Телевизор посмотрел
только гений Романа Борисыча может спасти эту команду!
17.11.2025
Millwall82
там равенство очков и 4 очка до вылета.
17.11.2025
hant64
Не принижайте заслуги Нури Шахина, возглавляемый им клуб идёт на 12 месте, а не 13-м)).
17.11.2025
NF
"Спартака" мало, теперь "эпопея" с "Динамо"?..
17.11.2025
Kirill Boglovsky
А что, со "Спартаком" уже завершили?
17.11.2025
АндрейЕвгеньевич
12-ое место занимает ?? Тогда точно "кандидат" !!
17.11.2025
Saiga-спринтер
Опусы Костан-Алёшки давно брезгую читать. От дурацкого заглавия. Валера-веринский и не мог не провалится в команде "Динамо", так как тренерский недоучка. А команда "Динамо" - это не Футбольный Клуб "Динамо", а только часть ФК. С Клубом ничего не будет , а вот что будет с командой будет интересно посмотреть.
17.11.2025
Олег Воробьёв
Тоже самое,что если бы возглавил Шахрин....
17.11.2025
sb1006
Алланазаров, ты где его нашёл, какая ещё "экскюзивная информация" )))
17.11.2025
Adiоs Amigos R
Взгляд Нури Шахина не внушает доверия...
17.11.2025
Ganimed
Повар... Твою бабулю нужно ставить тренером динама и тогда Поширшее выльется в результат-команда вернётся в гонку :smile:
17.11.2025
Илья858
Опять же в "Ростове" ещё есть тренер
17.11.2025
Павел Леонидович
А он то в курсе?)
17.11.2025
Пан Юзеф
Не. Ольга Юрьевна меру знает. Пущай этот тренирует... Шахид или как его...
17.11.2025
panykov.lev
И по совместительству гл. тренером!
17.11.2025
Пан Юзеф
Ольга Юрьевна Смородская может стать гендиректором "Динамо".
17.11.2025
Millwall82
13 место в турецкой Суперлиге, недалеко от Лички кстати. Динамо собралось в пердив?) Не забывайте, что это все же немец турецкого происхождения, чем турок немецкого. Такая же ситуация как с Сандро Шварцем. Ну или Тедеско в мясе.
17.11.2025
П_о_в_а_р
Ральф Рагник может возглавить Динамо. Дистанционно
17.11.2025
Sergey Sparker
Турков еще не было в тренерах!
17.11.2025
Rekord Nadoev
Пошло г-вно по трубам... Всю неделю теперь будем читать "эксклюзивы" из приходов бумагоморателей
17.11.2025