Нури Шахин может возглавить «Динамо»

Максим Алланазаров Заместитель главного редактора

Бен Ричардс Предлагаю в главным тренером левую ногу Акинфеева. Благодаря ей мир знает одного тренера, упомянутого в этой статье. 18.11.2025

Sergey Mikhaylov Рандомные это по части спартака 18.11.2025

Кабанчик Артем Дзюба готов возглавить Динамо! 18.11.2025

Кабанчик Пол года в Боруссии, вот так резюме:joy: 18.11.2025

Деп Б.Охта Давай, Динамо, дерзай. Турков (тренеров) у нас ещё не было. А вдруг!!!!!! Будет о чём нам поговорить...))) 18.11.2025

П_о_в_а_р Да 18.11.2025

Serg D Не получится! Судя по классике: «Ляля? Ты не поверишь! Режиссер Якин бросил свою кикимору, и мы сегодня уезжаем с ним в Гагры!». Разве в Гаграх есть Динамо?! Вот в Сухуми в свое время было))! 17.11.2025

SuperDennis Бляяяяяя... стящая кандидатура! Так точно Динамо в пердив улетит! 17.11.2025

Топотун 12 место мусорам норм ! 17.11.2025

СЕРХИО76 Где то в Москве бомбануло у Мостового! 17.11.2025

СЕРХИО76 Прощай! Со всех вокзалов ФНЛ... Прощай-прощай. 17.11.2025

Динамов Не мало, а НИ ОДНОГО. Вообще ни одного профессионального тренера не фигурирует в типа кандидатах - такой же шлак непригодный, как и Карпин, все. 17.11.2025

Stranger in the Night Ну да. По пути Спартака) Дайте Гусеву поработать. 17.11.2025

hant64 Это была шутка)). 17.11.2025

Valery Grigoryev Как много фамилий, как мало специалистов! 17.11.2025

spar001 верной дорогой идете товарищи:grin:... 17.11.2025

СереХа на удаленке? 17.11.2025

Porco Rosso Один, б..я, сам, б..я, без ансамбля! 17.11.2025

Dolphin75 А режиссёр Якин? Он хоть и швейцарец, но турок 17.11.2025

Динамов А что, других иностранных тренеров в мире нет, которые желают получать миллионы долларов зарплаты??? Почему именно тот фигурирует, который ничего нигде не выигрывал? Это цель Костина - чтобы Динамо никогда ничего не выигрывало? 17.11.2025

J. P. Для журнализдов уже вторая неделя подряд - просто амброзия. Но они - мухи. Вы всё поняли... 17.11.2025

albou2 Опечатка. Он не Нури Шахин, а Шура Нахин... 17.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ "И вспомним!" :joy_cat: 17.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ "Будут!" © 17.11.2025

Vitamin007 На. он нужен! 17.11.2025

Dolphin75 Прощай! Со всех вокзалов поезда ... 17.11.2025

mikeV Прикольно было бы! 17.11.2025

mikeV вряд ли надолго... 17.11.2025

TokTram_ Кто,б..я? Что, б..я? Спи, б..я! 17.11.2025

mikeV 5:0 17.11.2025

mikeV Карпин должен был подождать со своей отставкой - СЭ ещё Спартаку не нашёл тренера! 17.11.2025

alexb2025personal "А не замахнуться ли нам на Сергея нашего Юрана". - "И замахнемся. А что?" 17.11.2025

shpasic лучше б Льва Лещенко со Степашиным назначили 17.11.2025

555 555 Я то думал,что только у нас, у Спартачей сериал. У наших заклятых кузенов тоже киношка намечается. И всё благодаря компании продюсеров,по совместительству журналистов 17.11.2025

SPIRT-EXPRESS Валера,вернись!!! 17.11.2025

hattabysh Карпов писал, что Лантратов будет. 17.11.2025

qazz А почему кандидатуру Станковича никто не обсуждает? Ведь он вроде свободен? 17.11.2025

hattabysh Поняли, что бесполезно. 17.11.2025

igogohruhru черчесов уже не знает куда идти. а ведь еще и сборная... овечкин все время говорит что скоро вернется. он же вроде в футбол за динамо играл ? 17.11.2025

chep Тренером Динамо будет Гусев! Все уже решено 17.11.2025

Andrei Shulga Думаю в Д. Боруссии он был не на первых ролях 17.11.2025

RSMsouth Будут бороться за 12-е место 17.11.2025

Andrei Shulga :joy:Когда не владеешь информацией, пишешь всякий бред про претендентов на роль тренера в Динамо 17.11.2025

iich Перебирать фамилии – тупое занятие. Давайте вообще до кучи и Федотова, и Юрана, и Слуцкого, и Шалимова вспомним)))) 17.11.2025

Irzhi Korn карп турецкого розлива - игрок был неплохой, а уровень тренера уже видно 17.11.2025

Dolphin75 - Павел может лететь в Ленинград? - Может. - А Женя? - Тоже может. - Они оба могут! ©? 17.11.2025

Пан Юзеф В содружестве с Ольгой Юрьевной. 17.11.2025

ValeraK Лучше Силкинс!) 17.11.2025

Телевизор посмотрел только гений Романа Борисыча может спасти эту команду! 17.11.2025

Millwall82 там равенство очков и 4 очка до вылета. 17.11.2025

hant64 Не принижайте заслуги Нури Шахина, возглавляемый им клуб идёт на 12 месте, а не 13-м)). 17.11.2025

NF "Спартака" мало, теперь "эпопея" с "Динамо"?.. 17.11.2025

Kirill Boglovsky А что, со "Спартаком" уже завершили? 17.11.2025

АндрейЕвгеньевич 12-ое место занимает ?? Тогда точно "кандидат" !! 17.11.2025

Saiga-спринтер Опусы Костан-Алёшки давно брезгую читать. От дурацкого заглавия. Валера-веринский и не мог не провалится в команде "Динамо", так как тренерский недоучка. А команда "Динамо" - это не Футбольный Клуб "Динамо", а только часть ФК. С Клубом ничего не будет , а вот что будет с командой будет интересно посмотреть. 17.11.2025

Олег Воробьёв Тоже самое,что если бы возглавил Шахрин.... 17.11.2025

sb1006 Алланазаров, ты где его нашёл, какая ещё "экскюзивная информация" ))) 17.11.2025

Adiоs Amigos R Взгляд Нури Шахина не внушает доверия... 17.11.2025

Ganimed Повар... Твою бабулю нужно ставить тренером динама и тогда Поширшее выльется в результат-команда вернётся в гонку :smile: 17.11.2025

Илья858 Опять же в "Ростове" ещё есть тренер 17.11.2025

Павел Леонидович А он то в курсе?) 17.11.2025

Пан Юзеф Не. Ольга Юрьевна меру знает. Пущай этот тренирует... Шахид или как его... 17.11.2025

panykov.lev И по совместительству гл. тренером! 17.11.2025

Пан Юзеф Ольга Юрьевна Смородская может стать гендиректором "Динамо". 17.11.2025

Millwall82 13 место в турецкой Суперлиге, недалеко от Лички кстати. Динамо собралось в пердив?) Не забывайте, что это все же немец турецкого происхождения, чем турок немецкого. Такая же ситуация как с Сандро Шварцем. Ну или Тедеско в мясе. 17.11.2025

П_о_в_а_р Ральф Рагник может возглавить Динамо. Дистанционно 17.11.2025

Sergey Sparker Турков еще не было в тренерах! 17.11.2025