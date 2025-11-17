Видео
17 ноября, 20:45

Нури Шахин может возглавить «Динамо»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Нури Шахин.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» является Нури Шахин.

С сентября 37-летний турок возглавляет турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее он работал в дортмундской «Боруссии» (с июля 2024 по январь 2025 года).

«Истанбул Башакшехир» после 12 туров занимает 12-е место в турецкой суперлиге.

Также, по данным «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Сергей Игнашевич. 12 ноября «СЭ» сообщал, что в числе кандидатов тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, а также возможно долгосрочное сотрудничество с Роланом Гусевым.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
68

  • Бен Ричардс

    Предлагаю в главным тренером левую ногу Акинфеева. Благодаря ей мир знает одного тренера, упомянутого в этой статье.

    18.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Рандомные это по части спартака

    18.11.2025

  • Кабанчик

    Артем Дзюба готов возглавить Динамо!

    18.11.2025

  • Кабанчик

    Пол года в Боруссии, вот так резюме:joy:

    18.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Давай, Динамо, дерзай. Турков (тренеров) у нас ещё не было. А вдруг!!!!!! Будет о чём нам поговорить...)))

    18.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Да

    18.11.2025

  • Serg D

    Не получится! Судя по классике: «Ляля? Ты не поверишь! Режиссер Якин бросил свою кикимору, и мы сегодня уезжаем с ним в Гагры!». Разве в Гаграх есть Динамо?! Вот в Сухуми в свое время было))!

    17.11.2025

  • SuperDennis

    Бляяяяяя... стящая кандидатура! Так точно Динамо в пердив улетит!

    17.11.2025

  • Топотун

    12 место мусорам норм !

    17.11.2025

  • СЕРХИО76

    Где то в Москве бомбануло у Мостового!

    17.11.2025

  • СЕРХИО76

    Прощай! Со всех вокзалов ФНЛ... Прощай-прощай.

    17.11.2025

  • Динамов

    Не мало, а НИ ОДНОГО. Вообще ни одного профессионального тренера не фигурирует в типа кандидатах - такой же шлак непригодный, как и Карпин, все.

    17.11.2025

  • Stranger in the Night

    Ну да. По пути Спартака) Дайте Гусеву поработать.

    17.11.2025

  • hant64

    Это была шутка)).

    17.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Как много фамилий, как мало специалистов!

    17.11.2025

  • spar001

    верной дорогой идете товарищи:grin:...

    17.11.2025

  • СереХа

    на удаленке?

    17.11.2025

  • Porco Rosso

    Один, б..я, сам, б..я, без ансамбля!

    17.11.2025

  • Dolphin75

    А режиссёр Якин? Он хоть и швейцарец, но турок

    17.11.2025

  • Динамов

    А что, других иностранных тренеров в мире нет, которые желают получать миллионы долларов зарплаты??? Почему именно тот фигурирует, который ничего нигде не выигрывал? Это цель Костина - чтобы Динамо никогда ничего не выигрывало?

    17.11.2025

  • J. P.

    Для журнализдов уже вторая неделя подряд - просто амброзия. Но они - мухи. Вы всё поняли...

    17.11.2025

  • albou2

    Опечатка. Он не Нури Шахин, а Шура Нахин...

    17.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    "И вспомним!" :joy_cat:

    17.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    "Будут!" ©

    17.11.2025

  • Vitamin007

    На. он нужен!

    17.11.2025

  • Dolphin75

    Прощай! Со всех вокзалов поезда ...

    17.11.2025

  • mikeV

    Прикольно было бы!

    17.11.2025

  • mikeV

    вряд ли надолго...

    17.11.2025

  • TokTram_

    Кто,б..я? Что, б..я? Спи, б..я!

    17.11.2025

  • mikeV

    5:0

    17.11.2025

  • mikeV

    Карпин должен был подождать со своей отставкой - СЭ ещё Спартаку не нашёл тренера!

    17.11.2025

  • alexb2025personal

    "А не замахнуться ли нам на Сергея нашего Юрана". - "И замахнемся. А что?"

    17.11.2025

  • shpasic

    лучше б Льва Лещенко со Степашиным назначили

    17.11.2025

  • 555 555

    Я то думал,что только у нас, у Спартачей сериал. У наших заклятых кузенов тоже киношка намечается. И всё благодаря компании продюсеров,по совместительству журналистов

    17.11.2025

  • SPIRT-EXPRESS

    Валера,вернись!!!

    17.11.2025

  • hattabysh

    Карпов писал, что Лантратов будет.

    17.11.2025

  • qazz

    А почему кандидатуру Станковича никто не обсуждает? Ведь он вроде свободен?

    17.11.2025

  • hattabysh

    Поняли, что бесполезно.

    17.11.2025

  • igogohruhru

    черчесов уже не знает куда идти. а ведь еще и сборная... овечкин все время говорит что скоро вернется. он же вроде в футбол за динамо играл ?

    17.11.2025

  • chep

    Тренером Динамо будет Гусев! Все уже решено

    17.11.2025

  • Andrei Shulga

    Думаю в Д. Боруссии он был не на первых ролях

    17.11.2025

  • RSMsouth

    Будут бороться за 12-е место

    17.11.2025

  • Andrei Shulga

    :joy:Когда не владеешь информацией, пишешь всякий бред про претендентов на роль тренера в Динамо

    17.11.2025

  • iich

    Перебирать фамилии – тупое занятие. Давайте вообще до кучи и Федотова, и Юрана, и Слуцкого, и Шалимова вспомним))))

    17.11.2025

  • Irzhi Korn

    карп турецкого розлива - игрок был неплохой, а уровень тренера уже видно

    17.11.2025

  • Dolphin75

    - Павел может лететь в Ленинград? - Может. - А Женя? - Тоже может. - Они оба могут! ©?

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    В содружестве с Ольгой Юрьевной.

    17.11.2025

  • ValeraK

    Лучше Силкинс!)

    17.11.2025

  • Телевизор посмотрел

    только гений Романа Борисыча может спасти эту команду!

    17.11.2025

  • Millwall82

    там равенство очков и 4 очка до вылета.

    17.11.2025

  • hant64

    Не принижайте заслуги Нури Шахина, возглавляемый им клуб идёт на 12 месте, а не 13-м)).

    17.11.2025

  • NF

    "Спартака" мало, теперь "эпопея" с "Динамо"?..

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А что, со "Спартаком" уже завершили?

    17.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    12-ое место занимает ?? Тогда точно "кандидат" !!

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Опусы Костан-Алёшки давно брезгую читать. От дурацкого заглавия. Валера-веринский и не мог не провалится в команде "Динамо", так как тренерский недоучка. А команда "Динамо" - это не Футбольный Клуб "Динамо", а только часть ФК. С Клубом ничего не будет , а вот что будет с командой будет интересно посмотреть.

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Тоже самое,что если бы возглавил Шахрин....

    17.11.2025

  • sb1006

    Алланазаров, ты где его нашёл, какая ещё "экскюзивная информация" )))

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Взгляд Нури Шахина не внушает доверия...

    17.11.2025

  • Ganimed

    Повар... Твою бабулю нужно ставить тренером динама и тогда Поширшее выльется в результат-команда вернётся в гонку :smile:

    17.11.2025

  • Илья858

    Опять же в "Ростове" ещё есть тренер

    17.11.2025

  • Павел Леонидович

    А он то в курсе?)

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Не. Ольга Юрьевна меру знает. Пущай этот тренирует... Шахид или как его...

    17.11.2025

  • panykov.lev

    И по совместительству гл. тренером!

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ольга Юрьевна Смородская может стать гендиректором "Динамо".

    17.11.2025

  • Millwall82

    13 место в турецкой Суперлиге, недалеко от Лички кстати. Динамо собралось в пердив?) Не забывайте, что это все же немец турецкого происхождения, чем турок немецкого. Такая же ситуация как с Сандро Шварцем. Ну или Тедеско в мясе.

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Ральф Рагник может возглавить Динамо. Дистанционно

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Турков еще не было в тренерах!

    17.11.2025

  • Rekord Nadoev

    Пошло г-вно по трубам... Всю неделю теперь будем читать "эксклюзивы" из приходов бумагоморателей

    17.11.2025

