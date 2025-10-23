Нутрициолог ЦСКА Блеса рассказал о вреде для футболистов кальянов, вейпов и табака

23 октября, 15:14
Нутрициолог ЦСКА Хосе Блеса рассказал о серьезном вреде для здоровья футболистов кальянов, вейпов и табачных изделий.
«Табак не только преждевременно убивает человека, он еще и приводит к тому, что объем легких уменьшается. Таким образом снижается отдача спортсмена», — цитирует специалиста ТАСС.
По словам нутрициолога, курение приводит к снижению общей производительности футболистов.
Блеса входит в штаб главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. Ранее 37-летний испанец работал в «Базеле» и «Аль-Насре».
Russpiel
