Нутрициолог ЦСКА Блеса рассказал о вреде для футболистов кальянов, вейпов и табака

Нутрициолог ЦСКА Хосе Блеса рассказал о серьезном вреде для здоровья футболистов кальянов, вейпов и табачных изделий.

«Табак не только преждевременно убивает человека, он еще и приводит к тому, что объем легких уменьшается. Таким образом снижается отдача спортсмена», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам нутрициолога, курение приводит к снижению общей производительности футболистов.

Блеса входит в штаб главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. Ранее 37-летний испанец работал в «Базеле» и «Аль-Насре».