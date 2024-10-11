Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

Нутрициолог оценила слова Глушенкова о пиве после матчей: «Он погорячился»

Telegram Дзен

Нутрициолог Александра Степаненко прокомментировала «СЭ» слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова про привычку пить пиво после игр.

«С пивом он, конечно, погорячился. Но он опытный футболист, знает, наверное, как восстанавливаться лучше. Для здоровья, естественно, лучше не выпивать пиво, полезнее будет выпить изотоник, например. Что лучше: пиво или кола? В коле просто больше сахара. Если он пьет пиво и его организм способен выдержать такую нагрузку, то, возможно, это лучше, чем пить колу. В пиве даже витамины есть», — сказала Степаненко «СЭ».

Ранее Глушенков признался, что выпить пива после игры для него — классика. Об этом футболист заявил в интервью YouTube-каналу «СБГ.Шоу».

В сезоне-2024/25 Глушенков принял участие в 10 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Александр Абустин

ФК Зенит
Максим Глушенков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Сегодня
Вчера
Неделя