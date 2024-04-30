Ньямси: «Глушенков готов для игры в «Барселоне». Почему нет?»

Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси считает, что его одноклубник Максим Глушенков готов к переходу в «Барселону».

«Я никогда не играл в «Барселоне» и ла лиге, поэтому мне немного сложно говорить про это. Но, думаю, Максим Глушенков готов для игры в «Барселоне». А почему нет?» — приводит «РБ Спорт» слова Ньямси.

В текущем сезоне РПЛ 24-летний Глушенков провел 25 матчей за «Локомотив», в которых забил 6 мячей и отдал 14 голевых передач. Нападающий выступает за железнодорожников с начала 2023 года. Ранее он играл в «Крыльях Советов», «Химках», «Спартаке» и «Чертаново».

Контракт Глушенкова с московской командой рассчитан до конца 2026 года.