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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:05

Ньямси считает, что Баринов имеет шансы заиграть в Европе

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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос, соответствует ли его одноклубник Дмитрий Баринов европейскому уровню футбола.

«Дима — игрок высокого класса. Способен ли он заиграть в Европе? Каждый футболист способен заиграть где угодно. Самое главное — суметь адаптироваться», — цитирует Ньямси Legalbet.

27-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». На его счету 220 матчей за основную команду железнодорожников, в которых он забил 10 мячей и сделал 17 результативных передач. Контракт полузащитника рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
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