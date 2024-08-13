Ньямси: «Дзюба — отличный игрок для РПЛ. Надеюсь, он найдет новую команду»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе.

«Дзюба — хороший нападающий. Надеюсь, он найдет новый, хороший проект для себя, найдет новую команду. Конечно, Дзюба — отличный игрок для РПЛ, в этом нет сомнений», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Летом 2024-го 35-летний россиянин стал свободным агентом. В составе московского клуба форвард провел 39 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач.