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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе.
«Дзюба — хороший нападающий. Надеюсь, он найдет новый, хороший проект для себя, найдет новую команду. Конечно, Дзюба — отличный игрок для РПЛ, в этом нет сомнений», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».
Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Летом 2024-го 35-летний россиянин стал свободным агентом. В составе московского клуба форвард провел 39 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач.