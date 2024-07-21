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Сегодня, 18:13

Ньямси заявил, что «Локомотив» является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос о целях железнодорожников на сезон-2024/25.

В матче 1-го тура РПЛ, который прошел 20 июля, московская команда обыграла «Акрон» со счетом 3:2.

«Локомотив» — это клуб с большой историей, мы должны показывать лучший результат. Я считаю, наша команда — конкурент «Зенита» в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Мы будем выкладываться на 100 процентов и покажем, на что способны», — приводит «РБ Спорт» слова Ньямси.

«Локомотив» набрал 3 очка и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Во 2-м туре команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля.

В сезоне-2023/24 железнодорожники стали четвертыми в РПЛ. «Зенит» завоевал чемпионство в шестой раз подряд.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
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