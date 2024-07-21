Ньямси заявил, что «Локомотив» является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Сегодня, 18:13
Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос о целях железнодорожников на сезон-2024/25.
В матче 1-го тура РПЛ, который прошел 20 июля, московская команда обыграла «Акрон» со счетом 3:2.
«Локомотив» — это клуб с большой историей, мы должны показывать лучший результат. Я считаю, наша команда — конкурент «Зенита» в этом сезоне в борьбе за чемпионство. Мы будем выкладываться на 100 процентов и покажем, на что способны», — приводит «РБ Спорт» слова Ньямси.
«Локомотив» набрал 3 очка и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Во 2-м туре команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля.
В сезоне-2023/24 железнодорожники стали четвертыми в РПЛ. «Зенит» завоевал чемпионство в шестой раз подряд.