O Jogo: Мангаш может в субботу вылететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

«Спартак» 5 сентября должен завершить переговоры по переходу латераля «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша, сообщает O Jogo.

По информации источника, «Спартак» заплатит за игрока 2 миллиона евро плюс возможные бонусы в размере 500 тысяч евро. В субботу футболист может вылететь в Москву для подписания контракта.

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.