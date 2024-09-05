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Сегодня, 11:35

O Jogo: Мангаш может в субботу вылететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Рикарду Мангаш.
Фото Global Look Press
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«Спартак» 5 сентября должен завершить переговоры по переходу латераля «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша, сообщает O Jogo.

По информации источника, «Спартак» заплатит за игрока 2 миллиона евро плюс возможные бонусы в размере 500 тысяч евро. В субботу футболист может вылететь в Москву для подписания контракта.

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Футбол
ФК Витория Гимарайнш
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш
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