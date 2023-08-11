Обедзинский назвал игру «Спартака» завораживающей

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский метафорично оценил игру московского «Спартака» в новом сезоне.

«Спартак» хорош за счет движения вперед. Открываются, опасных моментов создают много. Такая игра завораживает, как кружащиеся осенние листья. «Спартак» нацелен на чемпионство. Все будет зависеть от междоусобных игр между «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. Ну и еще, может, между «Динамо» и «Краснодаром», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

После 3 туров «Спартак» и «Краснодар» делят первую строчку в турнирной таблице, набрав по 9 очков.