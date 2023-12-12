Обедзинский прокомментировал борьбу за чемпионство РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский прокомментировал борьбу за чемпионство РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Боюсь, что для «Зенита» чепуха два очка отставания от «Краснодара». Это еще не показатель. Вот если бы сезон сейчас заканчивался, тогда, конечно, другое дело. Весной опять гонка будет, двенадцать туров. А повторить хороший ход гораздо тяжелее, чем сделать его первый раз», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.