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Сегодня, 21:09

Обедзинский прокомментировал борьбу за чемпионство РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский прокомментировал борьбу за чемпионство РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Боюсь, что для «Зенита» чепуха два очка отставания от «Краснодара». Это еще не показатель. Вот если бы сезон сейчас заканчивался, тогда, конечно, другое дело. Весной опять гонка будет, двенадцать туров. А повторить хороший ход гораздо тяжелее, чем сделать его первый раз», — приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005507882_obedzinskiy_boyus_dlya_zenita_chepuha_otstavanie_ot_krasnodara
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